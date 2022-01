Insigne al Toronto | Ferrara | “Mossa stupida | una cosa fa indignare”

(Di domenica 9 gennaio 2022) Lorenzoè un nuovo giocatore del. Liberatocommenta il passaggio in MLS. La decisione didi andare a giocare colsta facendo discutere molto. L’attaccante napoletano oggi ha firmato il contratto che lo porterà negli USA a partire da luglio 2022.ha salutato i tifosi delin un video, anticipando i tempi.al: l’opinione diIl giornalista Liberatoattraverso il sito dell’emittente 87 TV ha preso posizione sul trasferimento del capitano del Napoli in MLS: “Nessuno mette in discussione la liceità del comportamento di un calciatore professionista che sceglie liberamente dove andare.ha firmato per ...

Lorenzosaluta i suoi nuovi tifosi delFc sui social del club canadese. La breve clip è stata girata martedì scorso, nell'hotel St. Regis di Roma, doveha firmato il contratto con la ...Nel giorno in cui Lorenzoufficializza il suo addio al Napoli , il presidente delFc, Bill Manning , ha rivelato nel corso della conferenza stampa perché l'ormai ex capitano azzurro non si trasferirà subito in ...Manning su Insigne – Bill Manning, presidente del Toronto FC, ha parlato in conferenza stampa nel giorno dell’annuncio ufficiale del trasferimento di Lorenzo Insigne. Il giocatore arriverà in Canada s ...Bill Manning, presidente del Toronto FC, nel giorno dell'annuncio dell'acquisto di Lorenzo Insigne è intervenuto in conferenza stampa: "Qui ...