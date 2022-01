Ibanez, quell'errore pesa ma rimane il fedelissimo di Mourinho (Di sabato 8 gennaio 2022) Il 2021 si è concluso con Ibañez che ha detto di sognare lo scudetto e di sentirsi nella Capitale "come se fossi a Rio". E con Mourinho che ha ringraziato i tifosi perché a Roma percepisce "il rumore ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 8 gennaio 2022) Il 2021 si è concluso con Ibañez che ha detto di sognare lo scudetto e di sentirsi nella Capitale "come se fossi a Rio". E conche ha ringraziato i tifosi perché a Roma percepisce "il rumore ...

Un rigore su Zaniolo lo fischieranno prima o poi? Sergio Oliveira, che colpo! Perchè è vero che il Milan ha giocato bene, ma lo ha fatto forte di due regali incredibili, il gesto istintivo di Tammy e quell'erroraccio di Ibanez, che sembrava aver risolto i problemi di ...

Un rigore su Zaniolo lo fischieranno prima o poi? Sergio Oliveira, che colpo! La scelta di far posto a Pellegrini senza rinunciare a Micky e snaturando Veretout nel ruolo di centrale, presto soffocato dal centrocampo milanista, ha pagato zero.

Il 2021 si è concluso con Ibañez che ha detto di sognare lo scudetto e di sentirsi nella Capitale "come se fossi a Rio". E con Mourinho che ha ringraziato i tifosi perché a Roma percepisce "il rumore ..."

Perchè è vero che il Milan ha giocato bene, ma lo ha fatto forte di due regali incredibili, il gesto istintivo di Tammy e quell'erroraccio di Ibanez, che sembrava aver risolto i problemi di ...

PUNTO FERMO - Ibañez va considerato a tutti gli effetti un fedelissimo di Mou, che in più di una circostanza ha elogiato pubblicamente il suo spirito da guerriero. Con 28 presenze stagionali, il class ...

La scelta di far posto a Pellegrini senza rinunciare a Micky e snaturando Veretout nel ruolo di centrale, presto soffocato dal centrocampo milanista, ha pagato zero.