“Ho ricevuto la sua telefonata”: Simona Branchetti senza parole, il 2022 inizia con il colpo di scena (Di sabato 8 gennaio 2022) Simona Branchetti rivela i retroscena di un’imbarazzante situazione avvenuta negli scorsi giorni: ecco tutti i dettagli della vicenda. Simona Branchetti a “Pomeriggio cinque news” (screenshot Twitter)La giornalista Simona Branchetti ha svelato ulteriori dettagli riguardo quanto accaduto durante la diretta di mercoledì 5 gennaio.Nel corso di un collegamento, infatti, un’inviata di “Pomeriggio 5 news” avrebbe “rubato” alla troupe di “La vita in diretta” un’intervista in corso. L’inviata di Matano, infatti, stava intervistando Sebastiano Visintin, marito della donna scomparsa negli ultimi giorni, quando sarebbe stata interrotta dalla giornalista della Mediaset. Il conduttore non ha apprezzato il gesto, dichiarando in diretta: “Una troupe di Canale 5 ci ha portato via il ... Leggi su specialmag (Di sabato 8 gennaio 2022)rivela i retrodi un’imbarazzante situazione avvenuta negli scorsi giorni: ecco tutti i dettagli della vicenda.a “Pomeriggio cinque news” (screenshot Twitter)La giornalistaha svelato ulteriori dettagli riguardo quanto accaduto durante la diretta di mercoledì 5 gennaio.Nel corso di un collegamento, infatti, un’inviata di “Pomeriggio 5 news” avrebbe “rubato” alla troupe di “La vita in diretta” un’intervista in corso. L’inviata di Matano, infatti, stava intervistando Sebastiano Visintin, marito della donna scomparsa negli ultimi giorni, quando sarebbe stata interrotta dalla giornalista della Mediaset. Il conduttore non ha apprezzato il gesto, dichiarando in diretta: “Una troupe di Canale 5 ci ha portato via il ...

Advertising

poliziadistato : Dante desiderava avere il berretto della Polizia come i suoi amici che lo avevano ricevuto in dono in ospedale. Per… - diaridicinema : Kristen Stewart ha ricevuto lo Spotlight Award al Palm Springs International Film Awards per la sua performance in… - milfland__ : Io comunque sto ancora pensando a Pat Pellegrino che voleva riprendersi la sua fidanzata ma ha ricevuto un due di p… - Linda050580 : @JSfromWichita @fattoquotidiano @luigidimaio Ma quando mai. Si sarà sentito lusingato...anzi avrà goduto come un ri… - _Harrymyheart : RT @Heartless_103: “-questo è il miglior regalo che io abbia mai ricevuto” Ha disegnato e fatto per sua figlia la casa volante ?? #LoveIsIn… -