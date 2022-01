GF Vip, “Non inizierò nessuna love story per una clip”: le parole non lasciano spazio a dubbi (Di sabato 8 gennaio 2022) Il discorso in sauna dopo la puntata di ieri sera: uno dei concorrenti annuncia che non avrà nessuna storia al GF Vip, neanche per una clip. Tra le tantissime cose accadute ieri sera in puntata al GF Vip, uno dei momenti più divertenti è stato senza dubbio quello dedicato a Barù, tra gli ultimi concorrenti L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 8 gennaio 2022) Il discorso in sauna dopo la puntata di ieri sera: uno dei concorrenti annuncia che non avràstoria al GF Vip, neanche per una. Tra le tantissime cose accadute ieri sera in puntata al GF Vip, uno dei momenti più divertenti è stato senzao quello dedicato a Barù, tra gli ultimi concorrenti L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

VanityFairIt : L'infelice uscita della Ricciarelli che dice a Lulù Selassiè di «andare a scuola al suo Paese» non è che l'ennesima… - VanityFairIt : Durante la puntata del reality show di Canale 5 andata in onda il 7 gennaio, il conduttore rimprovera i «vipponi» p… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Nathalie Caldonazzo gela Carmen Russo: “Non ci conosciamo? Enzo Paolo Turchi mi ha… - paolamontef : Gf Vip, Katia Ricciarelli abbandonata anche dallo sponsor? «Non le mandano più i vestiti» #FUORIKATIA #fuorisoleil… - jmmw77 : RT @ilciccio67: Chissà se qualcuno dei nostri tifosi 'vip' si degnerà di usare l'hashtag #SiamoTuttiKean. Ma magari, per loro, farlo non è… -