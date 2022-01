GF Vip | Katia Ricciarelli tocca il fondo e scatta la denuncia | A questa ci vorrebbe un camionista

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 8 gennaio 2022)non si risparmia. L'ex moglie di Pippo Baudo si trova al centro della polemica a causa degli scivoloni pronunciati contro Lulù Selassiè nei confronti della sua compagna di viaggio al Grande Fratello Vip. Nelle scorse ore, mentre era in giro con Soleil Sorge, Manila Nazzaro e Carmen Russo, si è lasciata andare all'ennesimo scivolone. Si deve precisare che non si sa a chi queste parole siano rivolte. Alcuni utenti ipotizzano che siano rivolte alla showgirl Nathalie Caldonazzo, che in quel momento passava di lì, mentre altri alla Selassiè, che si trovava in compagnia di Manuel Bortuzzo, anche non sapendo a chi fossero dirette parole pronunciate dalla soprano sono state molto forti, ma ciò che fatto insorgere il web è stata anche la reazione assunta da Soleil Sorge al sentire quelle parole. La situazione è ormai fuori controllo, la ...