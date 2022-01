Francia, migliaia in piazza contro il pass vaccinale: nel mirino Macron per il suo attacco ai No vax – I video (Di sabato 8 gennaio 2022) migliaia di persone sono scese in piazza oggi, 8 gennaio, a Parigi e in altre città della Francia per protestare contro il pass vaccinale. La proposta di legge del governo, sul modello del Super Green pass italiano, è attesa in Senato la prossima settimana. Nella capitale francese ci sono stati tafferugli, con la polizia che ha lanciato lacrimogeni. La folla di manifestanti, in buona parte No vax, ha preso di mira il presidente Emmanuel Macron per le sue frasi contro le persone non vaccinate, definite «irresponsabili». «Non voglio rompere le scatole ai francesi. Ai non vaccinati contro il Covid, invece, ho tanta voglia di rompere le scatole. E quindi continueremo a farlo, fino alla fine. Questa è la strategia», aveva ... Leggi su open.online (Di sabato 8 gennaio 2022)di persone sono scese inoggi, 8 gennaio, a Parigi e in altre città dellaper protestareil. La proposta di legge del governo, sul modello del Super Greenitaliano, è attesa in Senato la prossima settimana. Nella capitale francese ci sono stati tafferugli, con la polizia che ha lanciato lacrimogeni. La folla di manifestanti, in buona parte No vax, ha preso di mira il presidente Emmanuelper le sue frasile persone non vaccinate, definite «irresponsabili». «Non voglio rompere le scatole ai francesi. Ai non vaccinatiil Covid, invece, ho tanta voglia di rompere le scatole. E quindi continueremo a farlo, fino alla fine. Questa è la strategia», aveva ...

