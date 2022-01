Fedez: incidente in montagna dopo il Covid, ecco come sta (Di sabato 8 gennaio 2022) Fedez: incidente in montagna. Il rapper, in vacanza con la moglie Chiara, è stato protagonista di un episodio tragicomico. Cosa è successo? Al rapper milanese il Covid non bastava. È stato protagonista di un incidente in montagna alquanto bizzarro. L’inizio del 2022 per lui è partito col “botto”. E che “botto”. Essendosi negativizzato di recente L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 8 gennaio 2022)in. Il rapper, in vacanza con la moglie Chiara, è stato protagonista di un episodio tragicomico. Cosa è successo? Al rapper milanese ilnon bastava. È stato protagonista di uninalquanto bizzarro. L’inizio del 2022 per lui è partito col “botto”. E che “botto”. Essendosi negativizzato di recente L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Adrien_Zucchero : Ma fottiti. Fedez, incidente in montagna con Chiara Ferragni: «Mi sono aperto la faccia». Ecco cosa è successo - ParliamoDiNews : Fedez, incidente sulla neve: `Sangue ovunque, fa malissimo`, le foto sconvolgenti – Libero Quotidiano #fedez… - infoitcultura : Fedez, incidente in montagna: “Mi sono aperto la faccia”, cos’è successo - infoitcultura : Incidente in montagna per Fedez, il cantante: “Mi sono aperto la faccia” - infoitcultura : Fedez, incidente in montagna con Chiara Ferragni: «Mi sono aperto la faccia». Ecco cosa è successo -