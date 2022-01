"Dopo non lavorerai più...". E Zalone va al Festival (Di sabato 8 gennaio 2022) Sul palco del teatro Ariston arriverà anche Checco Zalone. L'attore comico originario di Bari sarà uno dei super ospiti della 72esima edizione del Festival Leggi su ilgiornale (Di sabato 8 gennaio 2022) Sul palco del teatro Ariston arriverà anche Checco. L'attore comico originario di Bari sarà uno dei super ospiti della 72esima edizione del

Advertising

EnricoTurcato : Se dopo 2 anni di pandemia, dopo aver vaccinato una enorme % di popolazione (io ho 3 dosi), dopo decreti su decreti… - SanremoRai : “Dopo non lavorerai più!” Checco Zalone superospite a #Sanremo2022 - borghi_claudio : @silvia_sb_ @LucaBizzarri Sai cosa mi avrebbe detto uno qualsiasi dei capi che ho avuto in borsa se avessi usato co… - giuseppebaggio : RT @Aurora88969659: La gente che dice “eh dopo 7miliardi di dosi non ha senso parlare di sperimentale” non sa che in realtà la sperimentazi… - GokuForzaNapoli : RT @leovvi: Juve twitter nell'ultimo mese: 'non azzardatevi ad usare l'ASL e la camorra per non venire a giocare a Torino!1!' Juve Twitter… -