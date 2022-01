Covid oggi Calabria, 2.576 contagi e 6 morti: bollettino 8 gennaio (Di sabato 8 gennaio 2022) Sono 2.576 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 8 gennaio. Registrati inoltre altri 6 morti. 17.648 i tamponi effettuati, +439 guariti. Il totale dei decessi è di 1.664. Il bollettino, inoltre, registra +2.131 attualmente positivi, -10 ricoveri (per un totale di 363) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 32). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 8 gennaio 2022) Sono 2.576 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 8. Registrati inoltre altri 6. 17.648 i tamponi effettuati, +439 guariti. Il totale dei decessi è di 1.664. Il, inoltre, registra +2.131 attualmente positivi, -10 ricoveri (per un totale di 363) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 32). L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

CarloVerdelli : La bella politica, proprio. Invece di ricompattarsi per la micidiale offensiva del Covid, il governo si sparpaglia.… - borghi_claudio : E pure la terza dose #funzionicchia. Covid oggi Israele, sfiorati i 17mila contagi: nuovo record - sportface2016 : +++La Lega di #SerieA ha convocato, per oggi, un'assemblea d'urgenza+++ #Covid_19 - skyeltonblues : Tra il ridere e scherzare,se andiamo avanti a colpi di soli 200.000 contagi giornalieri ufficiali(improbabile) in p… - YBah96 : RT @theboss_1908: Lo stadio del Venezia ad oggi può ospitare 4988 spettatori vista la riduzione del 50%. Con le nuove limitazioni anti covi… -