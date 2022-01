Come si cancella la cancel culture? Idee dalla Sorbona contro le ossessioni woke (Di sabato 8 gennaio 2022) cancellare la cancel culture e combattere l’ideologia woke, ma anche mettere le basi per ricostruire le scienze e la cultura dopo anni di sfaldamento. E’ questo l’obiettivo del convegno di due giorni organizzato alla Sorbona, la più antica università francese, dall’Observatoire du décolonialisme e dal Collège de philosophie. I dibattiti, iniziati ieri, hanno riunito nello stesso anfiteatro il filosofo Pascal Bruckner e lo scrittore Boualem Sansal, ma anche lo storico Jacques Julliard e l’ex vignettista del Monde Xavier Gorce, tutti impegnati con le rispettive forme di produzione intellettuale a decostruire “il ‘pensiero’ decoloniale, anche chiamato woke o cancel culture, importato in gran parte dagli Stati Uniti e in continua crescita ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 8 gennaio 2022)re lae combattere l’ideologia, ma anche mettere le basi per ricostruire le scienze e la cultura dopo anni di sfaldamento. E’ questo l’obiettivo del convegno di due giorni organizzato alla, la più antica università francese, dall’Observatoire du décolonialisme e dal Collège de philosophie. I dibattiti, iniziati ieri, hanno riunito nello stesso anfiteatro il filosofo Pascal Bruckner e lo scrittore Boualem Sansal, ma anche lo storico Jacques Julliard e l’ex vignettista del Monde Xavier Gorce, tutti impegnati con le rispettive forme di produzione intellettuale a decostruire “il ‘pensiero’ decoloniale, anche chiamato, importato in gran parte dagli Stati Uniti e in continua crescita ...

