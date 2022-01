Caso Djokovic, centinaia di serbi radunati davanti al parlamento a Belgrado (Di sabato 8 gennaio 2022) Proseguono le manifestazioni di sostegno in favore di Novak Djokovic, bloccato in Australia in attesa di scoprire il suo futuro. davanti al parlamento serbo a Belgrado, per il terzo giorno di fila si sono radunate centinaia di persone che hanno voluto dimostrare la vicinanza a Nole. A prendere la parola è stato il padre Srdjan, il quale ha definito l’Australian Open “un torneo chiuso”. Inoltre, l’uomo ha aggiunto: “Tutto il mondo intero è con lui e questo vale più di ogni successo sul campo. Avete visto tutti il sostegno che sta ricevendo fuori dall’hotel“. Ha parlato anche Dijana, la madre di Nole: “Vi prego, attraverso la preghiera, di dargli la forza di superare ciò che sta vivendo“. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 gennaio 2022) Proseguono le manifestazioni di sostegno in favore di Novak, bloccato in Australia in attesa di scoprire il suo futuro.alserbo a, per il terzo giorno di fila si sono radunatedi persone che hanno voluto dimostrare la vicinanza a Nole. A prendere la parola è stato il padre Srdjan, il quale ha definito l’Australian Open “un torneo chiuso”. Inoltre, l’uomo ha aggiunto: “Tutto il mondo intero è con lui e questo vale più di ogni successo sul campo. Avete visto tutti il sostegno che sta ricevendo fuori dall’hotel“. Ha parlato anche Dijana, la madre di Nole: “Vi prego, attraverso la preghiera, di dargli la forza di superare ciò che sta vivendo“. SportFace.

