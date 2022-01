Calciomercato Milan, non solo il difensore: appuntamento per il talento (Di sabato 8 gennaio 2022) Dopo il cenone di Natale, i botti di Capodanno e la prima giornata di campionato che hanno accolto il 2022 salutando definitivamente un 2021 che ha confermato le incertezze degli anni precedenti per colpa del Coronavirus e delle sue fastidiose varianti, i club di Serie A, Serie B e Lega Pro si sono tuffati nel mercato invernale solcando il difficile (e gelido) mare delle trattive. Questa finestra di riparazione è complicata e di difficile lettura. Pochi giorni, calciatori su piazza limitati e riluttanza nel cedere, rendono complicato il compito dei vari direttori sportivi in giro per l’Italia e l’Europa. In questa fase, le società cercano di puntellare la rosa dei rispettivi allenatori per aiutarli a raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio anno. È l’ultima chance, questa, per mettere una toppa sugli errori compiuti in estate o per soddisfare le necessità emerse nel girone ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 8 gennaio 2022) Dopo il cenone di Natale, i botti di Capodanno e la prima giornata di campionato che hanno accolto il 2022 salutando definitivamente un 2021 che ha confermato le incertezze degli anni precedenti per colpa del Coronavirus e delle sue fastidiose varianti, i club di Serie A, Serie B e Lega Pro si sono tuffati nel mercato invernale solcando il difficile (e gelido) mare delle trattive. Questa finestra di riparazione è complicata e di difficile lettura. Pochi giorni, calciatori su piazza limitati e riluttanza nel cedere, rendono complicato il compito dei vari direttori sportivi in giro per l’Italia e l’Europa. In questa fase, le società cercano di puntellare la rosa dei rispettivi allenatori per aiutarli a raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio anno. È l’ultima chance, questa, per mettere una toppa sugli errori compiuti in estate o per soddisfare le necessità emerse nel girone ...

Advertising

cmdotcom : #Milan mania: Grazie #Mourinho per quel no, non ti voleva nessuno! #Elliott, #Tonali insegna: quelli forti vanno pa… - Gazzetta_it : Giorni decisivi per il futuro di Alvarez: l'agente atteso in Italia per incontrare Inter e Milan #calciomercato - cmdotcom : #Milan , Maignan fa la differenza: i tifosi hanno già dimenticato Donnarumma #MilanRoma - Filo2385Filippo : RT @Gazzetta_it: Mercato Milan, Leao accelera sul rinnovo - SEMPREFMILAN : RT @Gazzetta_it: Mercato Milan, Leao accelera sul rinnovo -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan CALCIOMERCATO MILAN/ Concorrenza per Faivre, si pensa al rinnovo di Leao Calciomercato Milan/ Papà Ahmedhodzic: "Contatti con il club ma piace anche ad altri" CALCIOMERCATO MILAN: CONCORRENZA PER FAIVRE Una zona del campo in cui il Milan sembra voler metter mano sin dalla ...

Mercato Milan, il Lille piomba su un obiettivo rossonero - Contatti avviati ...Non è un segreto che Paolo Maldini e Frederic Massara nell'ultima sessione estiva del calciomercato ... però il giocatore è rimasto nel radar e lui stesso ha fatto sapere che sogna il Milan. Parole che ...

Calciomercato Milan – E’ indispensabile: rinnovo ad un passo Pianeta Milan Pioli e la polemica social della Roma: “Non mi interessa, penso al Venezia” Il tecnico glissa sul post del club giallorosso sul contatto Tonali-Zaniolo: "La partita che conta è quella di domani, giovedì è stata una partita dispendiosa" ...

LA REPUBBLICA, Tentazione Alvarez. Su Isco... Ikonè e Piatek, arrivati rispettivamente prima e subito dopo l’inizio del calciomercato invernale sono il segnale che la Fiorentina c'è. I due tasselli sono stati aggiunti e ...

/ Papà Ahmedhodzic: "Contatti con il club ma piace anche ad altri": CONCORRENZA PER FAIVRE Una zona del campo in cui ilsembra voler metter mano sin dalla ......Non è un segreto che Paolo Maldini e Frederic Massara nell'ultima sessione estiva del... però il giocatore è rimasto nel radar e lui stesso ha fatto sapere che sogna il. Parole che ...Il tecnico glissa sul post del club giallorosso sul contatto Tonali-Zaniolo: "La partita che conta è quella di domani, giovedì è stata una partita dispendiosa" ...Ikonè e Piatek, arrivati rispettivamente prima e subito dopo l’inizio del calciomercato invernale sono il segnale che la Fiorentina c'è. I due tasselli sono stati aggiunti e ...