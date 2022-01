Calciomercato Juventus, la nuova squadra di Ramsey non è quella che pensi (Di sabato 8 gennaio 2022) La Juventus, nel mercato di gennaio, spera di dire addio a Ramsey; ecco dove può finire il centrocampista gallese. Getty ImagesIl pareggio contro il Napoli ha confermato i numerosi problemi presenti nella Juventus, tra cui il centrocampo. A questa squadra, in mezzo al campo, manca qualità ed è per questo che la società vuole sfruttare la finestra di mercato di gennaio per migliore un reparto con pochissimi elementi da Juventus. L’obiettivo principale è Zakaria ma occhio alle alternative con Kamara sempre sulla lista della dirigenza bianconera; il problema è che, prima di poter rinforzare la rosa di Allegri, bisogna vendere e i giocatori in uscita (specie a centrocampo) sono molti. A sbloccare il mercato in entrata potrebbe essere Ramsey, una delle più grandi delusioni della ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 8 gennaio 2022) La, nel mercato di gennaio, spera di dire addio a; ecco dove può finire il centrocampista gallese. Getty ImagesIl pareggio contro il Napoli ha confermato i numerosi problemi presenti nella, tra cui il centrocampo. A questa, in mezzo al campo, manca qualità ed è per questo che la società vuole sfruttare la finestra di mercato di gennaio per migliore un reparto con pochissimi elementi da. L’obiettivo principale è Zakaria ma occhio alle alternative con Kamara sempre sulla lista della dirigenza bianconera; il problema è che, prima di poter rinforzare la rosa di Allegri, bisogna vendere e i giocatori in uscita (specie a centrocampo) sono molti. A sbloccare il mercato in entrata potrebbe essere, una delle più grandi delusioni della ...

