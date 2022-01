Calcio: Insigne, 'contento per la nuova avventura a Toronto, ci vediamo a luglio' (Di sabato 8 gennaio 2022) Roma, 8 gen. - (Adnkronos) - "Ciao, sono Lorenzo Insigne, volevo salutare tutti i tifosi del Toronto, sono molto contento per la nuova avventura e voglio ringraziare la società e ci vediamo a luglio. All for one!". Queste le prime parole di Lorenzo Insigne dopo l'annuncio del suo passaggio al Toronto Fc a partire dal 1° luglio, sul profilo Twitter del club canadese. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) Roma, 8 gen. - (Adnkronos) - "Ciao, sono Lorenzo, volevo salutare tutti i tifosi del, sono moltoper lae voglio ringraziare la società e ci. All for one!". Queste le prime parole di Lorenzodopo l'annuncio del suo passaggio alFc a partire dal 1°, sul profilo Twitter del club canadese.

Advertising

FBiasin : '#Insigne va in un calcio di serie B'. Sarà anche vero, ma vedendo come gestiscono le cose qui da noi non è che si perda moltissimo. - Gazzetta_it : Napoli, addio Insigne. Chiude col Toronto: pronti cinque anni di contratto - tuttosport : #Napoli, Insigne al #Toronto a luglio: arriva l'ufficialità ?? - _softPizza_ : Aldilà dell'addio di Insigne e cagate varie ho letto l'articolo di Calcio e Finanza nel quale si dice testualmente:… - NCN_it : FOTO – ''Un momento storico'', le immagini della firma di #Insigne con il #Toronto -