Calcio, in Serie A arriva il limite di cinquemila spettatori allo stadio: ma solo dal 16 gennaio. Prossimo turno e Supercoppa ancora al 50% (Di sabato 8 gennaio 2022) Per la 22esima e la 23esima giornata del massimo campionato di Calcio, in programma nei weekend del 16 e del 23 gennaio, gli stadi potranno ammettere un massimo di cinquemila spettatori. Lo ha deciso all’unanimità l’assemblea della Lega di Serie A riunita in videoconferenza, dopo la telefonata di venerdì in cui il premier Mario Draghi ha chiesto al presidente della Figc Gabriele Gravina di valutare la sospensione del campionato o la chiusura degli stadi al pubblico. Tuttavia, sia la 21esima giornata (in programma domenica 9 gennaio) sia la finale di Supercoppa di mercoledì 12 potranno svolgersi con le regole attuali che ammettono una capienza al 50%. Nel colloquio con Gravina, Draghi si era detto “preoccupato” per la situazione della Serie A dopo i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) Per la 22esima e la 23esima giornata del massimo campionato di, in programma nei weekend del 16 e del 23, gli stadi potranno ammettere un massimo di. Lo ha deciso all’unanimità l’assemblea della Lega diA riunita in videoconferenza, dopo la telefonata di venerdì in cui il premier Mario Draghi ha chiesto al presidente della Figc Gabriele Gravina di valutare la sospensione del campionato o la chiusura degli stadi al pubblico. Tuttavia, sia la 21esima giornata (in programma domenica 9) sia la finale didi mercoledì 12 potranno svolgersi con le regole attuali che ammettono una capienza al 50%. Nel colloquio con Gravina, Draghi si era detto “preoccupato” per la situazione dellaA dopo i ...

