Agrigento | deturpata la Scala dei Turchi | imbrattata con della polvere da intonaco rossa

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 8 gennaio 2022) Ancora una volta ladeidi Realmonte, nell’agrigentino, si trasforma in bersaglio di atti vandalici. Macchie rosse come il sangue hanno invaso diverse partimarna bianca più famosa al mondo deturpandone l’immagine. Una scoperta che questa mattina ha creato sgomento fra le persone che si sono ritrovate di fronte ad una scena forte: polverinache scivola lungo le pallide scaleparete rocciosa sfreggiandone bellezza e tutela. Sul posto, dopo la segnalazione, sono giunti i carabinierilocale stazione e anche il primo cittadino di Realmonte per gli accertamenti del caso. I primi rilievi eseguiti confermerebbero un gesto avvenuto nella notte con una sostanza polverosa che a contatto con l’acqua o anche semplicemente l’umidità, diventa liquida come ...