Watzke | «Haaland al Dortmund fino a fine stagione Poi vedremo…»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 7 gennaio 2022), CEO del Borussia, parla del futuro di Erling. L’attaccante non cambierà club in questo mercato Hans-Joachim, CEO del Borussia, ha così parlato del futuro di Erling. DICHIARAZIONI – «non partirà a gennaio. Non c’è modo. Chi accetta di vendere il miglior attaccante europeo durante la pausa invernale quando non è necessario? Il prossimo anno poi sarà difficile trattenerlo. Ciononostante vogliamo farlo e ci proveremo in qualsiasi modo». L'articolo proviene da Calcio News 24.