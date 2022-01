Ultime Notizie Roma del 07-01-2022 ore 15:10 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione venerdì 7 gennaio in studio a Giuliana un fiorino incidente raddoppiata 1669 conta di centomila abitanti ha fatto aumento delle reti nazionali e ora 1,43 10 le regioni e province autonome a rischio alto 11 a rischio moderato mentre ci Segnala la crescita delle terapie Intensive al 15,4% dei ricoveri ordinari al 21,6 parte Inoltre l’aumento dei casi non associati catena di trasmissione questi i principali dati del report settimanale della cabina di regia riportato dall’istituto superiore di sanità ha l’obbligo vaccinale per tutti gli italiani che hanno compiuto 50 anni valido da subito perché non se ne regola scatta la multa Palazzo Chigi sottolinea come le norme entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto del previsto talmente che duri fino al 15 giugno 2022 per ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 7 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione venerdì 7 gennaio in studio a Giuliana un fiorino incidente raddoppiata 1669 conta di centomila abitanti ha fatto aumento delle reti nazionali e ora 1,43 10 le regioni e province autonome a rischio alto 11 a rischio moderato mentre ci Segnala la crescita delle terapie Intensive al 15,4% dei ricoveri ordinari al 21,6 parte Inoltre l’aumento dei casi non associati catena di trasmissione questi i principali dati del report settimanale della cabina di regia riportato dall’istituto superiore di sanità ha l’obbligo vaccinale per tutti gli italiani che hanno compiuto 50 anni valido da subito perché non se ne regola scatta la multa Palazzo Chigi sottolinea come le norme entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto del previsto talmente che duri fino al 15 giugnoper ...

