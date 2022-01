Strategie di investimento: ecco le più gettonate del momento per fare trading sui mercati (Di venerdì 7 gennaio 2022) Cresce in Italia l’interesse degli investitori per le operazioni finanziarie online e aumenta il desiderio di ottenere dei profitti con il trading online. La diffusione delle piattaforme digitali e la progressiva semplificazione della gestione degli investimenti hanno reso il settore finanziario accessibile anche ai clienti con poca esperienza e con piccoli capitali. A dimostrarlo sono i numeri in aumento riguardanti il trading online in Italia e la crescita anche degli investimenti sul nostro paese da parte dei broker online, i quali ritengono che l’Italia sia un mercato molto allettante.Nel corso del 2021 si è avuta una crescita generale del settore degli investimenti digitali, con un aumento di clienti e di capitali. Analizzando i dati con attenzione si nota una forte crescita della popolazione femminile interessata al trading: le ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 7 gennaio 2022) Cresce in Italia l’interesse degli investitori per le operazioni finanziarie online e aumenta il desiderio di ottenere dei profitti con ilonline. La diffusione delle piattaforme digitali e la progressiva semplificazione della gestione degli investimenti hanno reso il settore finanziario accessibile anche ai clienti con poca esperienza e con piccoli capitali. A dimostrarlo sono i numeri in aumento riguardanti ilonline in Italia e la crescita anche degli investimenti sul nostro paese da parte dei broker online, i quali ritengono che l’Italia sia un mercato molto allettante.Nel corso del 2021 si è avuta una crescita generale del settore degli investimenti digitali, con un aumento di clienti e di capitali. Analizzando i dati con attenzione si nota una forte crescita della popolazione femminile interessata al: le ...

