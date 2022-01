Se James Bond fa litigare (su twitter) Cina e 007 inglesi (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Il mio nome è Pond. James Pond”. La “Guerra Fredda” tra Cina e Occidente si scalda anche sul fronte della propaganda. Un battibecco inedito ha visto coinvolti due giorni fa il capo delle spie inglesi Richard Moore, direttore dell’agenzia di intelligence MI6, e l’agenzia stampa di Stato cinese Xinhua. Al centro del botta e risposta un video postato su twitter dall’emittente per rispondere alle accuse, mosse da Moore fin dal suo insediamento ai vertici degli 007 inglesi, contro la “minaccia cinese”. Un siparietto interpretato da due attori cinesi vede discutere “James Pond” e “Black Window”, improbabili repliche dell’iconico personaggio del cinema James Bond, agente dell’M16, e Black widow, l’agente segreta russa nei film della Marvel. Thank you for ... Leggi su formiche (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Il mio nome è Pond.Pond”. La “Guerra Fredda” trae Occidente si scalda anche sul fronte della propaganda. Un battibecco inedito ha visto coinvolti due giorni fa il capo delle spieRichard Moore, direttore dell’agenzia di intelligence MI6, e l’agenzia stampa di Stato cinese Xinhua. Al centro del botta e risposta un video postato sudall’emittente per rispondere alle accuse, mosse da Moore fin dal suo insediamento ai vertici degli 007, contro la “minaccia cinese”. Un siparietto interpretato da due attori cinesi vede discutere “Pond” e “Black Window”, improbabili repliche dell’iconico personaggio del cinema, agente dell’M16, e Black widow, l’agente segreta russa nei film della Marvel. Thank you for ...

