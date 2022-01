Scuola: ordinanza De Luca, stop anche per scuole infanzia (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’ordinanza numero 1 del presidente della Regione Campania, oltre alla non riapertura delle scuole medie ed elementari, come gia’ aveva anticipato nella sua diretta Fb, prevede anche il non ritorno in aula per la Scuola dell’infanzia. Nel testo dell’ordinanza non ancora pubblicata ma anticipata con una nota, si sottolinea che “resta sempre garantita la possibilita’ di svolgere attivita’ in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita’ e con bisogni educativi speciali”.; Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’numero 1 del presidente della Regione Campania, oltre alla non riapertura dellemedie ed elementari, come gia’ aveva anticipato nella sua diretta Fb, prevedeil non ritorno in aula per ladell’. Nel testo dell’non ancora pubblicata ma anticipata con una nota, si sottolinea che “resta sempre garantita la possibilita’ di svolgere attivita’ in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita’ e con bisogni educativi speciali”.; Consiglia

GiovaQuez : Governo pronto a impugnare l'ordinanza di De Luca sulla scuola #COVID19 - repubblica : Scuola, De Luca va allo scontro col governo e firma l'ordinanza con cui chiude anche nidi e asili in Campania fino… - ciropellegrino : ?? #DeLuca ha appena anticipato ordinanza chiusura scuole in presenza in #Campania fino a 29 gennaio. Riguarda scuol… - TeleradioNews : De Luca: sospese le attività didattiche in presenza scuola dell’infanzia, primaria e secondaria - RDINANZA N. 1 D… - sibilla75 : RT @GiovaQuez: Ordinanza De Luca: 'Fino al 29 gennaio 2022 è disposta la sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi per l… -