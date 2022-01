Scuola, De Luca (governatore Campania): “Il 10 non riapriremo medie ed elementari” (Di venerdì 7 gennaio 2022) De Luca frena sulla Scuola. Il governatore della Regione Campania, in una diretta su Facebook, ha annunciato che le scuole elementari e medie della Regione non riapriranno il 10 gennaio, giorno scelto dal governo per la ripresa delle lezioni in presenza. “E’ irresponsabile aprile le scuole il 10 gennaio – ha detto De Luca. – Per quello che ci riguarda non apriremo le medie e le elementari. Non ci sono le condizioni minime di sicurezza“. La decisione di De Luca conferma le voci trapelate negli ultimi giorni. Non nell’intera Regione, anche alcuni Comuni del Lazio, nella provincia di Frosinone, hanno firmato un’ordinanza per ritardare il ritorno in presenza per almeno un’altra settimana. Gli 11 Comuni hanno infatti deciso ... Leggi su italiasera (Di venerdì 7 gennaio 2022) Defrena sulla. Ildella Regione, in una diretta su Facebook, ha annunciato che le scuoledella Regione non riapriranno il 10 gennaio, giorno scelto dal governo per la ripresa delle lezioni in presenza. “E’ irresponsabile aprile le scuole il 10 gennaio – ha detto De. – Per quello che ci riguarda non apriremo lee le. Non ci sono le condizioni minime di sicurezza“. La decisione di Deconferma le voci trapelate negli ultimi giorni. Non nell’intera Regione, anche alcuni Comuni del Lazio, nella provincia di Frosinone, hanno firmato un’ordinanza per ritardare il ritorno in presenza per almeno un’altra settimana. Gli 11 Comuni hanno infatti deciso ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, annuncia che nella Regione 'non apriremo le medie e le elementari.… - Agenzia_Ansa : Il governatore campano Vincenzo de Luca chiede di rinviare il rientro a scuola di 20-30 giorni. 'Consentirebbe di r… - VincenzoDeLuca : PER LA SCUOLA MISURE SEMPLICI E GESTIBILI La mia dichiarazione?? - sulsitodisimone : RT @ultimoranet: ?? Rientro a scuola, in Campania De Luca annuncia che elementari e medie rimarranno chiuse fino a fine mese. Il ministro Bi… - larampait : #Scuola, #SAUES a #DeLuca: 'Rinvio apertura ogni ordine e grado' -