Sci alpino, startlist gigante Kranjska Gora 2022: orari, tv, programma, streaming, pettorali delle azzurre (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dopo il ritorno in gara a Zagabria, la Coppa del Mondo di sci alpino 2021-2022 prosegue con altre due prove tecniche per quanto riguarda il comparto femminile. Le atlete sarebbero dovute essere protagoniste in quel di Maribor, per un gigante e uno slalom, ma le condizioni della pista slovena hanno portato alla cancellazione della tappa, con conseguente spostamento di pochi chilometri a Kranjska Gora, per la medesima serie di prove. Si inizierà domani con il gigante, con la prima manche alle ore 9.30 (la seconda alle ore 12.30) con Marta Bassino e Sofia Goggia che sfidano Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova. IN TV – La gara sarà trasmessa in diretta da Raisport e Eurosport. La copertura completa il streaming sarà garantita da discovery+ e Eurosport Player, mentre RaiPlay ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dopo il ritorno in gara a Zagabria, la Coppa del Mondo di sci2021-prosegue con altre due prove tecniche per quanto riguarda il comparto femminile. Le atlete sarebbero dovute essere protagoniste in quel di Maribor, per une uno slalom, ma le condizioni della pista slovena hanno portato alla cancellazione della tappa, con conseguente spostamento di pochi chilometri a, per la medesima serie di prove. Si inizierà domani con il, con la prima manche alle ore 9.30 (la seconda alle ore 12.30) con Marta Bassino e Sofia Goggia che sfidano Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova. IN TV – La gara sarà trasmessa in diretta da Raisport e Eurosport. La copertura completa ilsarà garantita da discovery+ e Eurosport Player, mentre RaiPlay ...

