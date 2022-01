Regione per regione, l'Italia divisa in zona arancione e gialla (Di venerdì 7 gennaio 2022) I dati forniti dal consueto report del venerdì dell'Istituto Superiore di Sanità sulla pandemia da Covid raccontano il rialzo impressionante dei contagi in Italia legato al diffondersi della variante Omicron. Un rialzo che sembra inarrestabile. I dati L’incidenza dei casi Covid in Italia è infatti raddoppiata nell’ultima settimana, arrivando alla clamorosa cifra di 1669 casi ogni 100mila abitanti, più del doppio rispetto a 7 giorni fa quando si era a 781 casi per centomila abitanti. Il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 15,4% (rilevazione del 23 dicembre) contro il 10,7% (del 30 dicembre); un dato da zona arancione. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 21,6% contro il 13,9%, si legge nel monitoraggio dell'Iss. Sale anche l'indice Rt che arriva a 1,43 rispetto al 1,18 di 7 ... Leggi su panorama (Di venerdì 7 gennaio 2022) I dati forniti dal consueto report del venerdì dell'Istituto Superiore di Sanità sulla pandemia da Covid raccontano il rialzo impressionante dei contagi inlegato al diffondersi della variante Omicron. Un rialzo che sembra inarrestabile. I dati L’incidenza dei casi Covid inè infatti raddoppiata nell’ultima settimana, arrivando alla clamorosa cifra di 1669 casi ogni 100mila abitanti, più del doppio rispetto a 7 giorni fa quando si era a 781 casi per centomila abitanti. Il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 15,4% (rilevazione del 23 dicembre) contro il 10,7% (del 30 dicembre); un dato da. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 21,6% contro il 13,9%, si legge nel monitoraggio dell'Iss. Sale anche l'indice Rt che arriva a 1,43 rispetto al 1,18 di 7 ...

