Rasi: "Solo i tamponi molecolari rilevano Omicron, casi spaventosamente alti" (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Se fossimo già in ambiente completamente Omicron potremmo decidere di prendere provvedimenti sostanzialmente diversi da quelli presi per la Delta. Perché i numeri saranno spaventosamente veloci e spaventosamente alti. Quindi un’onda d’urto che va gestita in maniera un po’ diversa”. Così il professor Guido Rasi, ex direttore Ema e consulente del commissario straordinario Figliuolo, ad ’Agora? su Rai Tre. “Gli scenari sono tutti possibili - spiega Rasi -. Quello che è reale è che questi numeri, 200 mila ieri, sono destinati a salire ancora e sono ampiamente sottostimati per il problema della bassa resa dei test antigenici che erano stati fatti per altri tipi di varianti e che con la Omicron mostrano tutta la loro debolezza”. “Se si prevede l’arrivo di nuovi test ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Se fossimo già in ambiente completamentepotremmo decidere di prendere provvedimenti sostanzialmente diversi da quelli presi per la Delta. Perché i numeri sarannoveloci e. Quindi un’onda d’urto che va gestita in maniera un po’ diversa”. Così il professor Guido, ex direttore Ema e consulente del commissario straordinario Figliuolo, ad ’Agora? su Rai Tre. “Gli scenari sono tutti possibili - spiega-. Quello che è reale è che questi numeri, 200 mila ieri, sono destinati a salire ancora e sono ampiamente sottostimati per il problema della bassa resa dei test antigenici che erano stati fatti per altri tipi di varianti e che con lamostrano tutta la loro debolezza”. “Se si prevede l’arrivo di nuovi test ...

