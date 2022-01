Piqué sbotta sui social e fa vedere a tutti il suo stipendio

Leggi su calcionews24

Dopo l'indiscrezione di TV3 sulle cifre guadagnate da alcuni giocatori del Barcellona e il comunicato di risposta del club blaugrana, Gerard, ha deciso di uscire allo scoperto svelando l'importo della prima tranche del suoannuale (2.328.884,39 €). Personatges com aquest cobrant d'una televisió pública per defensar els seus amics. Aquí tens el 50% de la meva nòmina cobrada a 30 de desembre. Respecta't una mica. https://t.co/luHsMMqJD8 pic.twitter.com/l4IAtqvexU— Gerard(@3gerardpique) January 7, 2022 L'emittente indicava invece il difensore come il giocatore che guadagnava di più con 28 milioni l'anno.