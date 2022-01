Nba | Fournier trascina i Knicks I Suns primatisti a Ovest

(Di venerdì 7 gennaio 2022) ROMA - Quattro le gare della regular - season dell'Nba che si sono disputate nella notte italiana. I Phoenix sono di nuovo in testa a: ibattono per 106 - 89 i Los Angeles Clippers grazie ...

ROMA - Quattro le gare della regular - season dell'che si sono disputate nella notte italiana. I Phoenix sono di nuovo in testa a Ovest: i Suns ... Prova sontuosa del francese Evan, che ......a termine una rimonta da - 25 in casa contro i Boston Celtics grazie ai 41 punti di Evane ... All -e Giocatore più Migliorato) mentre quest'anno non è riuscito a ripetersi, specialmente a ...RJ BARRETT CALLED GAME pic.twitter.com/KOIFmnuvFa — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) January 7, 2022. Evan Fournier: “Dopo i Pacers avevo bisogno di una scossa” Seconda vittoria ...BASKET, NBA - E' ufficialmente iniziata la regular season 2021-22: uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori ...