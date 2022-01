Monitoraggio Iss, raddoppia l’incidenza dei casi. Terapie intensive al 15,4% (Di venerdì 7 gennaio 2022) Secondo il nuovo Monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità relativo all’andamento epidemiologico della pandemia di Coronavirus in Italia, nell’ultima settimana (31 dicembre – 6 gennaio) l’incidenza dei casi Covid in Italia è più che raddoppiata: da 783 ogni 100mila abitanti registrati nella precedente rilevazione, questa settimana si è giunti a 1.669 ogni 100mila abitanti. Al contempo, l’indice di contagio Rt è salito da 1,18 a 1,43. Nel periodo 15 – 28 dicembre 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,43 (range 1,23 – 2): un dato in forte aumento rispetto alla settimana precedente (1,18) e ben al di sopra della soglia epidemica. L’andamento dei ricoveri: Terapie intensive al 15,4% In crescita anche il tasso di occupazione di posti ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 gennaio 2022) Secondo il nuovodell’Istituto superiore di Sanità relativo all’andamento epidemiologico della pandemia di Coronavirus in Italia, nell’ultima settimana (31 dicembre – 6 gennaio)deiCovid in Italia è più cheta: da 783 ogni 100mila abitanti registrati nella precedente rilevazione, questa settimana si è giunti a 1.669 ogni 100mila abitanti. Al contempo, l’indice di contagio Rt è salito da 1,18 a 1,43. Nel periodo 15 – 28 dicembre 2021, l’Rt medio calcolato suisintomatici è stato pari a 1,43 (range 1,23 – 2): un dato in forte aumento rispetto alla settimana precedente (1,18) e ben al di sopra della soglia epidemica. L’andamento dei ricoveri:al 15,4% In crescita anche il tasso di occupazione di posti ...

Agenzia_Ansa : Sale il tasso di occupazione in terapia intensiva e in aree non critiche. L'incidenza a livello nazionale dei casi… - solops : Covid, Monitoraggio ISS: Il Piemonte ha la più alta occupazione di terapie intensive insieme a Trento e le Marche - quotidianopiem : Covid, Monitoraggio ISS: Il Piemonte ha la più alta occupazione di terapie intensive insieme a Trento e le Marche - LaRagione_eu : Altre 4 Regioni si apprestano ad entrare in #zonagialla: #EmiliaRomagna, #Abruzzo, Valle d'Aosta e #Toscana. È quan… - GobboPatrich : RT @BarbaraRaval: Aggiornamento nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità relativo al monitoraggio dei dati Covid del 28 dicembre 2021. S… -