Milan-Roma, gol e momenti chiave del match / VIDEO (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ieri si è giocata Milan-Roma, partita vinta con merito dai rossoneri. Oggi il club ha pubblicato su Twitter un VIDEO con i gol e i momenti salienti della sfida. Un modo per vivere ancora la grande vittoria e godersi anche questa giornata. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ieri si è giocata, partita vinta con merito dai rossoneri. Oggi il club ha pubblicato su Twitter uncon i gol e isalienti della sfida. Un modo per vivere ancora la grande vittoria e godersi anche questa giornata.

Advertising

AntoVitiello : Tornando alla cronaca di #MilanRoma: da segnalare il lancio di petardi da parte dei tifosi della Roma verso il seco… - AntoVitiello : Il #Milan oggi non diramerà la lista dei convocati per la sfida contro la #Roma - acmilan : ? Find out what stats stand out from #MilanRoma ?? - MatteoBandit2 : @FootballAndDre1 Mourinho caga in testa anche a Conte, come Palmarès, storia e sotto mille altri aspetti. Non è que… - infoitsport : Mourinho contro arbitro Chiffi in Milan-Roma: «Non ha personalità, Var fenomeno» -