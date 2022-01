LIVE Dakar 2022, tappa di oggi Riyadh-Riyadh in DIRETTA: battaglia totale tra le auto, Petrucci cade in partenza (Di venerdì 7 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.30 MOTO – Problemi all’informatica di bordo, non ci sono aggiornament di classifica quando ci stiamo ormai dirigendo verso la parte conclusiva della giornata. 09.28 QUAD – Maksimov conduce al km 81 con 29” su Giroud e 50” su Souday. 09.23 CAMION – Karginov-Mokeev-Malkov in testa al km 157 con 51” su Sotnikov e 1’50” su Nikolaev. 09.20 auto – Transito al km 259 con l’incredibile rimonta di Terranova, che passa in vantaggio con 33” su Al-Attiyah e 46” su Ekstroem. Negli ultimi 48 km c’è stato un autentico ribbaltone! Al Rajhi scivola in sesta posizione a 2’10” dal leader. 08.45 Siamo nel cuore della sesta tappa della Dakar per auto e moto. Prosegue la battaglia tra Al-Attiyah e Al Rajhi tra le auto, mentre tra ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.30 MOTO – Problemi all’informatica di bordo, non ci sono aggiornament di classifica quando ci stiamo ormai dirigendo verso la parte conclusiva della giornata. 09.28 QUAD – Maksimov conduce al km 81 con 29” su Giroud e 50” su Souday. 09.23 CAMION – Karginov-Mokeev-Malkov in testa al km 157 con 51” su Sotnikov e 1’50” su Nikolaev. 09.20– Transito al km 259 con l’incredibile rimonta di Terranova, che passa in vantaggio con 33” su Al-Attiyah e 46” su Ekstroem. Negli ultimi 48 km c’è stato un autentico ribbaltone! Al Rajhi scivola in sesta posizione a 2’10” dal leader. 08.45 Siamo nel cuore della sestadellapere moto. Prosegue latra Al-Attiyah e Al Rajhi tra le, mentre tra ...

