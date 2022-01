La 19enne molestata da 30 stranieri, i benpensanti muti: che errore fingere non sia un problema (Di venerdì 7 gennaio 2022) Milano, notte di Capodanno, una trentina di "ragazzi stranieri", così almeno si legge nelle scarne cronache uscite sui media, circonda una ragazza di 19 anni in piazza del Duomo, la molesta sessualmente, ripetutamente. La ragazza finisce a terra travolta. La notizia è di quelle che in una società sana dovrebbe scatenare la indignazione collettiva e indurre a farci molte domande. Richiama alla mente le scene vissute a Colonia e in altre città tedesche la notte di Capodanno 2016. Anche allora le cronache riferirono che 70 su 73 aggressori, identificati come autori di gravi molestie sessuali avvenute nella città renana, erano stranieri. Ciò che è accaduto pochi giorni fa nel pieno centro di una metropoli fra le più avanzate d'Italia, fa parte di un fenomeno in realtà più ampio le cui avvisaglie si sono già avute nei mesi scorsi quando bande di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Milano, notte di Capodanno, una trentina di "ragazzi", così almeno si legge nelle scarne cronache uscite sui media, circonda una ragazza di 19 anni in piazza del Duomo, la molesta sessualmente, ripetutamente. La ragazza finisce a terra travolta. La notizia è di quelle che in una società sana dovrebbe scatenare la indignazione collettiva e indurre a farci molte domande. Richiama alla mente le scene vissute a Colonia e in altre città tedesche la notte di Capodanno 2016. Anche allora le cronache riferirono che 70 su 73 aggressori, identificati come autori di gravi molestie sessuali avvenute nella città renana, erano. Ciò che è accaduto pochi giorni fa nel pieno centro di una metropoli fra le più avanzate d'Italia, fa parte di un fenomeno in realtà più ampio le cui avvisaglie si sono già avute nei mesi scorsi quando bande di ...

