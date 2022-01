Inter, Zhang è tornato a Milano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il presidente dell'Inter Steven Zhang è tornato a Milano. Il numero uno del club nerazzurro è arrivato questa mattina intorno alle 12. Essendo in Italia per motivi di lavoro, Zhang non è sottoposto ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il presidente dell'Steven. Il numero uno del club nerazzurro è arrivato questa mattina intorno alle 12. Essendo in Italia per motivi di lavoro,non è sottoposto ...

Advertising

Gazzetta_it : Inter, Zhang è a Milano: definirà le strategie estive tra rinnovi, stadio e mercato - Gazzetta_it : La prima pagina della Gazzetta di oggi: ?? ZHANG E L'INTER SCATTA Le notizie ?? - FBiasin : Quattro cose su #Zhang, #Inter e calcio in Italia. Il dolcevita è agghiacciante, me ne rendo conto, ma resistete d… - it_inter : Il presidente Steven #Zhang dovrebbe trattenersi a Milano per almeno due settimane Corriere della Sera - interclubpavia : Inter, Zhang è tornato a Milano -