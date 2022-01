Grillo sconfessa Draghi | essere soggetti a trattamenti sanitari obbligatori evoca immagini orwelliane che pesano molto psicologicamente

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe, in un lungo post sul suo blogMarioper l’imposizione dell’obbligo vaccinale per gli over 50 deciso nell’ultimo consiglio dei ministri. “a controlli del governo centrale, e ancor più ache”, attacca il leader dei grillini. “Molti esecutivi – scrive– “si sono limitati a puntare tutto sulle vaccinazioni, quando è ormai evidente che da sole non possono bastare”.osserva che “i governi dei Paesi occidentali hanno sottovalutato le ...