Genoa: in arrivo l'under 21 azzurro Yeboah (Di venerdì 7 gennaio 2022) E' Kelvin Yeboah, attaccante italo - ghanese in forza agli austriaci dello Sturm Graz , con i quali in questa stagione ha segnato 14 gol in 28 partite tra campionato e coppe, il nome nuovo per l'...

