Fiori d’arancio a UeD | il colpo di fulmine in studio e ora sono marito e moglie

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 7 gennaio 2022)a UeD. Dopo il grande annuncio in puntata, davanti a Maria De Filippi e tutto lo, la ex dama e l’ex cavaliere hanno pronunciato il fatidico sì. L’incontro tra i due è avvenuto come il più classico dei colpi di. Siconosciuti all’interno del dating show di Canale 5 lo scorso settembre ed è stata subito passione travolgente. Lei prima aveva avuto alcune frequentazioni con degli uomini del programma condotto da Maria De Filippi, ma nessuna di queste era andata a buon fine. Poi a UeD è arrivato il suo principe azzurro: Angela Paone, 45 anni, e Antonio Stellacci, 60 sisposati. La cerimonia è stata celebrata lo scorso 17 dicembre ma la notizia è stata fatta trapelare soltanto nelle scorse ore. UeD, ex dama ed ex cavaliere si ...