Esonero Allegri, ore caldissime in casa Juventus: cosa sta succedendo (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dopo il deludente pareggio con il Napoli sono ore caldissime in casa Juventus, con alcuni che premono per l'Esonero di Massimiliano Allegri. La Juventus è incappato in un altro pareggio nella prima giornata di ritorno di Serie A. Nella giornata di ieri, infatti, all'Allianz Stadium è arrivato un Napoli decimato dal Covid-19, con i tifosi L'articolo proviene da Inews24.it.

JPeppp : @IlPugilista @Antonin30880485 Allegri è da esonero, è lo dico da suo estimatore, te ci riesci a fare una critica a Dybala? - PoloMar70220693 : RT @viasyba: Molti non hanno ancora capito che quanto di bello fatto da #Allegri nel quinquennio prima dell’esonero non conta più niente, è… - viasyba : Molti non hanno ancora capito che quanto di bello fatto da #Allegri nel quinquennio prima dell’esonero non conta pi… - EcciseM : Ho visto la partita stamattina, registrata. Anche senza sette titolari dovevamo battere questa squadretta imbarazza… - Marco45882816 : @CorSport È vergognoso esonero di allegri basta . -