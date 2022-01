È pronto a lasciare la Juve: “Sarebbe un gran colpo!” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Aaron Ramsey, centrocampista della Juve, sembra ormai sempre più lontano dalla Juventus; la sua avventura a Torino è giunta al capolinea. Difatti, il club bianconero sembra intenzionato a far partire il calciatore già nel mercato di gennaio così da liberarsi anche del pesante ingaggio del gallese. In particolare, pare che nel destino del giocatore ci sia la Premier e in particolare il Crystal Palace allenato da Vieira. Il tecnico ha così commentato un possibile approdo di Ramsey nella sua squadra: “Parliamo di un top player e di un giocatore che fa la differenza, se vuole tornare in Premier può essere un grande colpo. Se guardiamo al suo curriculum e alla sua esperienza, penso che migliorerebbe molte squadre in Premier League”. Ramsey, ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 7 gennaio 2022) Aaron Ramsey, centrocampista della, sembra ormai sempre più lontano dallantus; la sua avventura a Torino è giunta al capolinea. Difatti, il club bianconero sembra intenzionato a far partire il calciatore già nel mercato di gennaio così da liberarsi anche del pesante ingaggio del gallese. In particolare, pare che nel destino del giocatore ci sia la Premier e in particolare il Crystal Palace allenato da Vieira. Il tecnico ha così commentato un possibile approdo di Ramsey nella sua squadra: “Parliamo di un top player e di un giocatore che fa la differenza, se vuole tornare in Premier può essere unde colpo. Se guardiamo al suo curriculum e alla sua esperienza, penso che migliorerebbe molte squadre in Premier League”. Ramsey, ...

