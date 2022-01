Dirigenti scolastici contro la riapertura della scuola: «Dad fino al 24 gennaio» (Di venerdì 7 gennaio 2022) I presidi delle scuole hanno lanciato un appello urgente al Governo, alla luce dell’aumento dei contagi fra i ragazzi e dell’«escalation di assenze» tra il personale Leggi su vanityfair (Di venerdì 7 gennaio 2022) I presidi delle scuole hanno lanciato un appello urgente al Governo, alla luce dell’aumento dei contagi fra i ragazzi e dell’«escalation di assenze» tra il personale

Advertising

sandra06464030 : RT @ideascuola: IdeaScuola sostiene l’iniziativa rilanciata da oltre 1200 Dirigenti Scolastici attraverso una lettera aperta indirizzata al… - elisapunto : RT @ideascuola: IdeaScuola sostiene l’iniziativa rilanciata da oltre 1200 Dirigenti Scolastici attraverso una lettera aperta indirizzata al… - Luca_Bardi_ : RT @marcellobramati: 2070 presidi hanno firmato un appello per andare in #dad. 2070 dirigenti scolastici. La #scuola in #italia muore così.… - gregcapitano10 : RT @marcellobramati: 2070 presidi hanno firmato un appello per andare in #dad. 2070 dirigenti scolastici. La #scuola in #italia muore così.… - Open_gol : L’appello dei duemila dirigenti scolastici al governo. I 700 mila studenti che rischiano di restare a casa e gli 80… -