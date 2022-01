Covid, Speranza: no vax occupano i 2/3 dei posti in terapia intensiva | Altre quattro Regioni in giallo da lunedì (Di venerdì 7 gennaio 2022) 'L'area dei non vaccinati nel nostro Paese è già ampiamente minoritaria, stiamo parlando di qualcosa che è poco oltre il 10% degli italiani sopra i 12 anni. Eppure questo 10% produce l'occupazione di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 7 gennaio 2022) 'L'area dei non vaccinati nel nostro Paese è già ampiamente minoritaria, stiamo parlando di qualcosa che è poco oltre il 10% degli italiani sopra i 12 anni. Eppure questo 10% produce l'occupazione di ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: no vax producono occupazione 2/3 posti in terapia intensiva #covid - GiovaQuez : Mattarella: “I vaccini hanno salvato vite, ridotto la pericolosità della malattia, hanno dato una speranza. Rifiuta… - sud_delmondo : RT @MarcoFattorini: Caro Speranza, cominciamo a cambiare la comunicazione sul Covid? I titoloni sui nuovi contagi non spiegano nulla. Parli… - WCostituzione : @Roberto72009892 Sotto Speranza per molti mesi abbiamo avuto il record mondiale di letalità COVID. Dal sito OMS - l… - MauroPetricca : RT @LucioMalan: Speranza affezionato alle menzogne: “Due terzi dei posti nelle terapie intensive sono occupati da non vaccinati”. Ma sono i… -