Colpo di scena Bologna-Inter: può scattare la sconfitta a tavolino (Di venerdì 7 gennaio 2022) I rossoblù, bloccati dall'Asl, hanno presentato comunque la distinta di gioco, che è stata vista dall'arbitro. Ora si attende la pronuncia del Giudice Sportivo Leggi su ilgiornale (Di venerdì 7 gennaio 2022) I rossoblù, bloccati dall'Asl, hanno presentato comunque la distinta di gioco, che è stata vista dall'arbitro. Ora si attende la pronuncia del Giudice Sportivo

Advertising

borghi_claudio : Colpo di scena! Johnson & Johnson recupera il gruppo e scatta in testa sconfiggendo Omicron. E poi hanno il coragg… - NicolaPorro : ?? #Omicron, gli effetti sui non vaccinati? Le parole di #Bassetti sono un colpo di scena... (VIDEO) ?? - BCooperlo : @fattoquotidiano SLUUUUUUUUUUUUUUUUUURP! Vi manca Conte? - News24_it : Serie A nel caos: colpo di scena per Juventus-Napoli, nuovi rinvii in vista - Virgilio Sport - infoitsport : Serie A nel caos: colpo di scena per Juventus-Napoli, nuovi rinvii in vista -