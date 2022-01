Colpaccio per Maria De Filippi, ‘ruba’ l’amato volto Rai (Di venerdì 7 gennaio 2022) Colpaccio per Maria De Filippi, la nota conduttrice ha “rubato” un amatissimo volto della Rai che ha accolto il suo invito senza problemi: scopriamo quindi di chi si tratta. screen tvSembra proprio che alla conduttrice di Canale Cinque nessuno riesca a dirle di no e questo è l’ennesimo caso, visto che la moglie di Maurizio Costanzo è riuscita a “rubare” uno dei volti di successo della Rai per il suo C’è posta per te. Ricordiamo infatti che il programma nato moltissimi anni fa tornerà in onda questa Sabato in prima serata con tantissime nuove storie che di certo terranno incollati i tanti telespettatori allo schermo come è sempre successo. Ma prima di vedere la prima puntata del 2022 scopriamo chi è il volto famoso che la bionda ha sottratto e che di certo il grande pubblico di Canale ... Leggi su chenews (Di venerdì 7 gennaio 2022)perDe, la nota conduttrice ha “rubato” un amatissimodella Rai che ha accolto il suo invito senza problemi: scopriamo quindi di chi si tratta. screen tvSembra proprio che alla conduttrice di Canale Cinque nessuno riesca a dirle di no e questo è l’ennesimo caso, visto che la moglie di Maurizio Costanzo è riuscita a “rubare” uno dei volti di successo della Rai per il suo C’è posta per te. Ricordiamo infatti che il programma nato moltissimi anni fa tornerà in onda questa Sabato in prima serata con tantissime nuove storie che di certo terranno incollati i tanti telespettatori allo schermo come è sempre successo. Ma prima di vedere la prima puntata del 2022 scopriamo chi è ilfamoso che la bionda ha sottratto e che di certo il grande pubblico di Canale ...

