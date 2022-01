Ciclocross | Campionati Italiani 2022 | dove vederli in tv | orari | programma | streaming

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Iniziano oggi venerdì 7 gennaio idiche si concluderanno domenica 9 al termine di un weekend intenso e tutto da vivere. Nella cornice di Variano di Basiliano in provincia di Udine i quasi mille atleti iscritti dovranno affrontare un percorso tecnico di 2,6 km che prevede 34 metri di dislivello. Durante la tre giorni sono in15 gare con ben 24 maglie tricolori in palio. Come spesso avviene alcune categorie saranno accorpate in un’unica gara per poi dar vita a due classifiche distinte dopo la linea del traguardo: è il caso ad esempio delle ragazze Under 23 che correranno con le rappresentanti élite. La manifestazione tricolore è organizzata dalla DP66 Giant SMP e dalla Scuola Ciclismo Fuoristrada Mont di Bike con la collaborazione del Gs Varianese, società ...

Advertising

RuoteAmatoriali : Campionati Italiani Ciclocross 2022: quasi mille atleti pronti a dare spettacolo a Variano di Basiliano… - DanielaIsetti1 : RT @RuoteAmatoriali: Campionati Italiani Ciclocross 2022: piccole modifiche al programma gare - IlPedaleRosa : 'Campionati Italiani Ciclocross', tutto pronto per le grandi sfide tricolori: - RuoteAmatoriali : Campionati Italiani Ciclocross 2022: piccole modifiche al programma gare - bicitv : Campionati Italiani Ciclocross 2022: quasi mille atleti pronti a dare spettacolo a Variano di Basiliano. Ecco tutti… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclocross Campionati

Di seguito il disegno del tracciato deiItaliani di2022 da Variano Di Basiliano, Udine, Friuli Venezia Giulia.Gli ultimi preparativi sono in corso e il conto alla rovescia per iItaliani2022 è cominciato. L'evento è in programma dal 7 al 9 gennaio a Variano di Basiliano, ma già nel pomeriggio di domani si entrerà in clima tricolore con le prime ...Hanno dominato l’ultimo Giro d’Italia di cross conquistando la meritata maglia rosa, ma per tutti e tre l’obiettivo massimo della stagione sono i campionati italiani in programma in questo fine settim ...Completo, poliedrico e determinato: Eros Piras è uno dei corridori di punta del ciclismo amatoriale sardo, capace di ben comportarsi su ogni terreno, dalla strada al ciclocross alla mountain bike, dim ...