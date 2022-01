Chiamare Djokovic “prigioniero” è uno schiaffo a tutti i migranti respinti e imprigionati senza scelta (Di venerdì 7 gennaio 2022) C’è qualcosa di aberrante, nella vicenda che vede coinvolto Djokovic, che fa accapponare la pelle. Un qualcosa di infimo e devastante, che squarcia l’anima solo a sentirlo pronunciare. Un qualcosa – nel marasma degli accadimenti e dei commenti – che lascia basiti, per quanto perfettamente disegna e mostra il baratro della disumanità che si è raggiunta, in un mondo che si è completamente consegnato, prono e legato, alla meschina e violenta supponenza di chi detiene potere mediatico, soldi e ha l’anima corrosa da indifferenza e odio. Foto IPP/Aleksandar Djorovic E quel qualcosa non è (solo) la vicenda in sé, che di aberrante avrebbe già i connotati. No, non è tanto – per il miglior giocatore di tennis del mondo – l’essere portatore (e moltiplicatore) del virus dell’anti-scienza applicata alla fase pandemica. Novax Djokovid, la storpiatura del suo nome più aderente alla ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) C’è qualcosa di aberrante, nella vicenda che vede coinvolto, che fa accapponare la pelle. Un qualcosa di infimo e devastante, che squarcia l’anima solo a sentirlo pronunciare. Un qualcosa – nel marasma degli accadimenti e dei commenti – che lascia basiti, per quanto perfettamente disegna e mostra il baratro della disumanità che si è raggiunta, in un mondo che si è completamente consegnato, prono e legato, alla meschina e violenta supponenza di chi detiene potere mediatico, soldi e ha l’anima corrosa da indifferenza e odio. Foto IPP/Aleksandar Djorovic E quel qualcosa non è (solo) la vicenda in sé, che di aberrante avrebbe già i connotati. No, non è tanto – per il miglior giocatore di tennis del mondo – l’essere portatore (e moltiplicatore) del virus dell’anti-scienza applicata alla fase pandemica. Novax Djokovid, la storpiatura del suo nome più aderente alla ...

