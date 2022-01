Brusaferro: "Drastico peggioramento dell'epidemia. Invertire tendenza aumento casi" (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, 07 gennaio 2022 "C'è un Drastico peggioramento dell'epidemia e l'Rt indica una crescita significativa dei nuovi casi e ci sono segnali di allerta anche tra le regioni che devono far fronte ai ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, 07 gennaio 2022 "C'è une l'Rt indica una crescita significativa dei nuovie ci sono segnali di allerta anche tra le regioni che devono far fronte ai ...

Advertising

istsupsan : ???S. Brusaferro - #ISS: 'epidemia in drastico peggioramento, incidenza settimanale di 1.700 casi per 100.000 abitan… - fordeborah5 : RT @istsupsan: ???S. Brusaferro - #ISS: 'epidemia in drastico peggioramento, incidenza settimanale di 1.700 casi per 100.000 abitanti; ralle… - LaMentegatta : #Brusaferro: 'Drastico peggioramento dell'epidemia,necessario vaccinarsi'. Devo essermi persa un anno...?? - fdr85__ : RT @istsupsan: ???S. Brusaferro - #ISS: 'epidemia in drastico peggioramento, incidenza settimanale di 1.700 casi per 100.000 abitanti; ralle… - WRicciardi : RT @istsupsan: ???S. Brusaferro - #ISS: 'epidemia in drastico peggioramento, incidenza settimanale di 1.700 casi per 100.000 abitanti; ralle… -