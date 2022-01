Bianchi: "Nessun ripensamento sul ritorno a scuola in presenza" (Di venerdì 7 gennaio 2022) AGI - "Nessun ripensamento sul ritorno a scuola in presenza". Lo ha detto il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi a margine delle celebrazioni dell'anniversario della nascita della bandiera Tricolore a Reggio Emilia, in merito alla proposta di slittamento di due settimane di Dad proposto nell'appello di 1500 presidi per motivi sanitari. "Siamo molto attenti a voci che ci arrivano dal Paese, ma anche dalle tante voci che ci dicono che la scuola debba restare in presenza", ha aggiunto il ministro, ricordando anche i dati relativi alla campagna di vaccinazione, la via giusta - ha sottolineato - sulla quale continuare. "Abbiamo fatto tutto ciò che dovevamo fare - ha spiegato ancora il ministro - i ragazzi delle classi superiori sono vaccinati per il ... Leggi su agi (Di venerdì 7 gennaio 2022) AGI - "sulin". Lo ha detto il ministro dell'istruzione Patrizioa margine delle celebrazioni dell'anniversario della nascita della bandiera Tricolore a Reggio Emilia, in merito alla proposta di slittamento di due settimane di Dad proposto nell'appello di 1500 presidi per motivi sanitari. "Siamo molto attenti a voci che ci arrivano dal Paese, ma anche dalle tante voci che ci dicono che ladebba restare in", ha aggiunto il ministro, ricordando anche i dati relativi alla campagna di vaccinazione, la via giusta - ha sottolineato - sulla quale continuare. "Abbiamo fatto tutto ciò che dovevamo fare - ha spiegato ancora il ministro - i ragazzi delle classi superiori sono vaccinati per il ...

Advertising

GiovaQuez : Bianchi: 'Nessun ripensamento sul ritorno a scuola in presenza' #Covid - Agenzia_Ansa : Scuola, il ministro Bianchi assicura il ritorno in presenza. 'Nessun ripensamento: siamo attenti a voci che ci arri… - repubblica : Scuola, Bianchi risponde ai presidi: 'Nessun ripensamento, si torna in presenza'. Anelli (Fnomceo): 'Riaprire gli i… - FrancoScarsell2 : Quanti ostacoli tra i banchi.”Nessun ripensamento sul ritorno a scuola lunedì,in presenza”, ribadisce il ministro B… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Scuola, il ministro Bianchi assicura il ritorno in presenza. 'Nessun ripensamento: siamo attenti a voci che ci arrivano d… -