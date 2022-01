Belen | legge un libro in modo particolare | follower sotto shock

(Di venerdì 7 gennaio 2022)unine irimangono subito: tutta la sensualità della Rodriguez, da urlo. L’argentinaunma è più sensuale che mai (foto: Instagram).sembra proprio essere tornata. Lo scorso anno, il 2021, è stato quasi a due facce per l’argentina: nella prima metà, la grande gioia della nuova relazione con Antonino Spinalbese e poi il parto della piccola Luna Marì poi, negli ultimi mesi, la crisi col compagno e la quasi totale assenza dai social. A quanto pare, la Rodriguez ha iniziato questo 2022 di nuovo single, pronta ad ergersi nuovamente come regina di sensualità; mostrandosi immersa nella lettura,...

