WTA Melbourne II 2022, Jasmine Paolini lotta, ma cede a Irina Begu negli ottavi di finale (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ci ha provato Jasmine Paolini. La n.53 del mondo si è dovuta arrendere alla rumena Irina Begu (n.62 del mondo) negli ottavi di finale del WTA di Melbourne II. Sul cemento australiano la tennista del Bel Paese ha lottato con tutte le sue forze, ma è stata costretta a cedere sul punteggio di 3-6 6-2 6-3. Una rimonta quella di Begu favorita da un rendimento deficitario al servizio di Paolini che dal secondo set in poi ha faticato non poco. Per questo sarà la 31enne nativa di Bucarest ad affrontare nei quarti di finale l’americana Amanda Anisimova (n.78 del mondo), impostasi per 6-4 6-1 contro l’altra rumena Sorana-Mihaela Cirstea (n.39 WTA). PRIMO SET – Partenza falsa ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ci ha provato. La n.53 del mondo si è dovuta arrendere alla rumena(n.62 del mondo)didel WTA diII. Sul cemento australiano la tennista del Bel Paese hato con tutte le sue forze, ma è stata costretta are sul punteggio di 3-6 6-2 6-3. Una rimonta quella difavorita da un rendimento deficitario al servizio diche dal secondo set in poi ha faticato non poco. Per questo sarà la 31enne nativa di Bucarest ad affrontare nei quarti dil’americana Amanda Anisimova (n.78 del mondo), impostasi per 6-4 6-1 contro l’altra rumena Sorana-Mihaela Cirstea (n.39 WTA). PRIMO SET – Partenza falsa ...

