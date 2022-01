Spezia Hellas Verona 0-0 LIVE: occasione Lasagna, Pandur risponde a Reca (Di giovedì 6 gennaio 2022) Allo stadio Picco, il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Spezia e Hellas Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Picco, Spezia e Hellas Verona si affrontano nel match valido per la 20ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Spezia Hellas Verona 0-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Si comincia 4? Colpo di testa Erlic – Palla fuori ma brivido per Pandur! 10? Tiro Simeone – Diagonale che sfiora il palo. L’assistente però alza la bandierina e annulla tutto 15? occasione Lasagna – Accelerazione in area dell’attaccante che però al momento del tiro angola troppo! 23? Tiro ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Allo stadio Picco, il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Picco,si affrontano nel match valido per la 20ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Si comincia 4? Colpo di testa Erlic – Palla fuori ma brivido per! 10? Tiro Simeone – Diagonale che sfiora il palo. L’assistente però alza la bandierina e annulla tutto 15?– Accelerazione in area dell’attaccante che però al momento del tiro angola troppo! 23? Tiro ...

