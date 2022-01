Serie A, Sassuolo-Genoa in streaming: dove vedere la gara in diretta (Di giovedì 6 gennaio 2022) Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Sassuolo-Genoa in streaming. La gara è valida per la ventesima giornata di Serie A e vedrà sfidarsi due formazioni che stanno vivendo un momento decisamente opposto. I neroverdi si trovano a metà classifica a quota 24 punti e hanno subito una sola sconfitta L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 6 gennaio 2022) Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo diin. Laè valida per la ventesima giornata diA e vedrà sfidarsi due formazioni che stanno vivendo un momento decisamente opposto. I neroverdi si trovano a metà classifica a quota 24 punti e hanno subito una sola sconfitta L'articolo

Advertising

ROLANDBLUNT5 : 1/6 ????#Italy Serie A?? Genoa/ Sassuolo OVER 2.5 (-115) 2u - SkySport : Sassuolo-Genoa, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE ? LIVE SU SKY SPORT 4K Dalle 16.30… - sportli26181512 : Sassuolo-Genoa, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Genoa costretto a fare risultato in chiave… - HansiPick : SERIE A ???? LIVE Lazio +115 Sassuolo -130 Roma +185 Juve -160 - 777PARTENERS : RT @TuttoMercatoWeb: Sassuolo-Genoa, le formazioni ufficiali: Dionisi punta su Defrel. Hefti subito titolare nel Grifo -