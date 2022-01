Segni zodiacali | I Cristalli Compatibili!

Leggi su uominiedonnenews

(Di giovedì 6 gennaio 2022): per ogni elemento dello Zodiaco esistono deiappropriati, utili per incrementare i propri punti di forza e tenere a bada i difetti. Ecco quali sono… Tra i, ovviamente, ci sono delle differenze molto importanti che hanno a che fare con il carattere, la personalità e tanti altri aspetti della vita quotidiana. In pochi sanno che ci sono deidefiniti curativi, ed ogni segno ha una sua pietra compatibile. Prima di fare un regalo ad una persona, quindi, potrebbe essere una buona idea informarsi sul cristallo più adeguato. Ecco quali sono. Ariete: Questo segno zodiacale ha come principale caratteristica quella di essere una persona focosa e piena di energia. La Corniola è la pietra ideale per l’Ariete, utile per ridimensionare ...